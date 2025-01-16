الإليزيه: فرنسا تعقد مؤتمرا بشأن سوريا في 13 شباط

أعلن ‬قصر الإليزيه اليوم، أن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 شباط.



وذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الزعيمين ناقشا الوضع في سوريا.



وبحسب البيان، فقد كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين.