حماس: إسرائيل استهدفت مكان احتجاز رهينة بعد إعلان اتفاق غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم، أن غارة إسرائيلية استهدفت موقعا تتواجد فيه امرأة رهينة بعد إعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.



ولم يوضح المتحدث باسم كتائب القسام المكنى (أبو عبيدة) مصير الرهينة بعد الغارة.



وقال في بيان: "قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة".



وأضاف: "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".