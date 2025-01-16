أحمد الشرع: سوريا مستعدة لاستقبال قوات من الأمم المتحدة في المنطقة العازلة مع إسرائيل

أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن بلاده مستعدة لاستقبال قوات من الأمم المتحدة في المنطقة العازلة المشتركة مع إسرائيل.وقال الشرع ردا على سؤال من رويترز: "تقدم إسرائيل في المنطقة كان عذره تواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله. وبعد تحرير دمشق ليس لهم تواجد، فهناك ذرائع تذرع بها الإسرائيلي للتقدم على المنطقة العازلة".