أوكرانيا تعلن استهداف مستودع نفط في فارونيش يستخدمه الجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أنه استهدف مستودعا للنفط في منطقة فارونيش الروسية خلال الليل.



وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام أن ثلاث طائرات مسيرة على الأقل أصابت هدفا مما تسبب في اندلاع حريق. وأشارت الى أن المستودع كان به وقود يستخدمه الجيش الروسي.