الجيش الإسرائيلي يعلن قصف نحو "خمسين هدفا" في غزة في الساعات الـ24 الأخيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف "نحو 50 هدفا في قطاع غزة" خلال الساعات الـ24 الأخيرة، علما أنّ اتفاق وقف اطلاق النار الذي أعلن الاربعاء لا يزال ينتظر مصادقة إسرائيل عليه.واورد بيان عسكري أنّ "سلاح الجو قصف خلال الساعات الـ24 الأخيرة نحو 50 هدفا في أنحاء مختلفة من قطاع غزة"، مضيفا أنه "بين الأهداف التي هوجمت عناصر في حماس والجهاد الإسلامي وبنى تحتية ومستودعات ذخيرة ومواقع لإطلاق صواريخ ومواقع لصنع أسلحة ومراكز مراقبة".