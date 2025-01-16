منظمة الصحة العالمية تطلب 1,5 مليار دولار لمواجهة أزمات صحية "غير مسبوقة"

طلبت منظمة الصحة العالمية 1,5 مليار دولار لدعم أنشطتها في العام 2025 في ظلّ "أزمات صحية عالمية غير مسبوقة".



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "هذه السنة، تسعى منظمة الصحة العالمية إلى حشد 1,5 مليار دولار لدعم عملها الحيوي في حالات الطوارئ التي نشهدها وللاستجابة للأزمات الجديدة على وجه السرعة".



وأضاف: "من دون تمويل ملائم ومستدام، سيتعيّن علينا مواجهة المعضلة المستعصية القاضية بتحديد من سيتلقّى الرعاية ومن لن يتلقّاها".



ومن شأن هذا المبلغ أن يساعد على مواجهة "الأزمات الصحية العالمية غير المسبوقة" المرتبطة بالنزاعات والاختلال المناخي والأوبئة ونزوح السكان، وفق ما جاء في بيان للمنظمة.



