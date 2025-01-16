أكسيوس: حل أحدث الخلافات المتعلقة بإتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مصدر أميركي لم يسمه اليوم الخميس أن أحدث الخلافات التي كانت تحول دون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تم حلها.



ولم يذكر أكسيوس تفاصيل.