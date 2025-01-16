منظمة الصحة العالمية تدعو لدعم دولي لتمويل المساعدات في غزة

دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء بها اليوم الخميس لتوفير التمويل من أجل الاستجابة الطبية في غزة بعد الإعلان عن توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا في القطاع.