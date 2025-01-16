بلينكن "واثق" من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه "واثق" من أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ تنفيذه الأحد كما هو مقرر بعدما أرجأت إسرائيل مصادقة الحكومة عليه واتهمت حماس بالتراجع عن بعض بنوده.وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في واشنطن قاطعه خلاله متظاهرون مرات عدة: "أنا واثق وأتوقع أنّ التنفيذ سيبدأ، كما قلنا، يوم الأحد".