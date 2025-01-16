بلينكن يعرب عن "أسف حقيقي" بسبب الفشل في إنهاء الحرب في السودان

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "أسف حقيقي" بسبب الفشل في إنهاء الحرب في السودان، مبديا أمله في أن تواصل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب محاولاتها لتحقيق السلام في هذا البلد.وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بمناسبة قرب انتهاء ولايته: "بالنسبة لي، نعم، إنه أسف آخر حقيقي في ما يتعلق بالسودان، إذ لم نتمكن، خلال فترة ولايتنا، من تحقيق هذا النوع من النجاح".