الحوثيون: سنواصل الهجمات إذا واصلت إسرائيل ضرباتها على غزة

أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران عبد الملك الحوثي اليوم، أن جماعة الحوثي ستراقب التطورات في الأيام المتبقية قبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في غزة وستواصل هجماتها إذا استمرت الضربات الإسرائيلية.



وقال في كلمة أذاعها التلفزيون: "نحن سنبقى في رصد التطورات في فلسطين خلال الأيام الثلاثة السابقة لدخول اتفاق غزة، إذا استمرت المجازر الاسرائيلية سنستمر في عملياتنا".