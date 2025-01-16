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الحكومة الإسرائيلية تصوّت الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أخبار دولية
2025-01-16 | 13:50
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الحكومة الإسرائيلية تصوّت الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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الحكومة الإسرائيلية تصوّت الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس مساء الخميس، أنّ الحكومة الإسرائيلية ستصوّت الجمعة على الاتفاق الذي توصلت إليه اسرائيل مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل رهائن محتجزين في القطاع بمعتقلين فلسطينيين.
     
وردّا على سؤال عمّا إذا كانت الحكومة ستجتمع يوم الجمعة، أجاب المسؤول "نعم"، من دون أن يوضح متى تحديدا.
 

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