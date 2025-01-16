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o
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بن غفير يهدد بالإستقالة من حكومة نتنياهو إذا وافقت على إتفاق غزة
أخبار دولية
2025-01-16 | 16:26
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بن غفير يهدد بالإستقالة من حكومة نتنياهو إذا وافقت على إتفاق غزة
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بن غفير يهدد بالإستقالة من حكومة نتنياهو إذا وافقت على إتفاق غزة
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير اليوم الخميس أنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعارضه بشدة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أنه من المتوقع أن تصوت الحكومة على الموافقة على الاتفاق غدًا الجمعة، لكن مكتب نتنياهو لم يؤكد ذلك.
وقال بن غفير في بيان بثه التلفزيون إن "الصفقة التي تتشكل هي صفقة متهورة"، مضيفًا أنها "ستمحو إنجازات الحرب من خلال إطلاق سراح مئات المسلحين الفلسطينيين والانسحاب من المناطق الاستراتيجية في غزة، ما يعني خروج حماس بدون هزيمة".
وأشار إلى أنه "في حالة الموافقة على هذه الصفقة غير المسؤولة وتنفيذها، فإننا، أعضاء حزب القوة اليهودية، سنقدم خطابات استقالة إلى رئيس الوزراء".
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