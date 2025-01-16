مستشار: ترامب لن يدع تيك توك "يتوقف" إذا توافرت صفقة

أعلن مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس أن الإدارة الجديدة ستترك تيك توك يعمل في الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق قادر على الصمود في مهلة محتملة لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير المملوك للصين.



ومن المقرر حظر تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أميركي يوم الأحد، قبل يوم واحد من تنصيب ترامب، بموجب قانون يفرض علي التطبيق العثور على مالك غير صيني بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.



وقال النائب الأميركي مايك والتز الذي اختاره ترامب ليكون مستشاره للأمن القومي لشبكة فوكس نيوز: "سنضع تدابير لمنع تيك توك من التوقف عن العمل"، مشيرًا إلى بند في القانون يسمح بتمديد 90 يومًا إذا كان هناك "تقدم كبير" نحو التخارج.



وأضاف والتز: "هذا يمنح الرئيس ترامب الوقت لإبقاء تيك توك يعمل".



وأشار تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في جلسة اليوم الخميس إلى أنه يجب منح مزيد من الوقت لتيك توك الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية. لكنه أكد أن "التطبيق ينطوي على مخاطر أمنية كثيرة لا يمكن تجاهلها".



وقال: "من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للعثور على مشتر أميركي وعدم تعطيل حياة ومصادر أرزاق ملايين الأميركيين".