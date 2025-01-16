الحكومة السودانية تندد بالعقوبات الأميركية "غير الأخلاقية"

رفضت وزارة الخارجية السودانية الموالية للجيش عقوبات أميركية "غير أخلاقية" أُعلن الخميس فرضها على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبرةً أنها تفتقر "لأبسط أسس العدالة والموضوعية".



وجاء في بيان للخارجية السودانية أن "قرار فرض العقوبات لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة"، بعد 21 شهرًا على بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وشددت الخارجية على أن "البرهان يدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية".