مجموعة السبع تدعو الأطراف إلى العمل على "التنفيذ الكامل" لاتفاق وقف النار في غزة

وصف قادة دول مجموعة السبع، الخميس الاتفاق حول الهدنة في غزة بأنه "تطور مهم"، داعين حماس وإسرائيل إلى العمل على "تنفيذه الكامل".



وقال القادة في بيان "نحض فورا جميع الأطراف على التفاوض بشكل بناء على المراحل اللاحقة للاتفاق، لضمان تنفيذه الكامل وإنهاء الأعمال القتالية نهائيا".



وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، يجب أن تقر الحكومة الأمنية الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تبادل رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين، على أن يتم التفاوض على شروط إنهاء الحرب بشكل دائم بعد ذلك.



كذلك، أكدت مجموعة السبع مجددا دعمها أمن الدولة العبرية وحضت "إيران ووكلاءها على وقف أي هجوم جديد على إسرائيل".



ودعت مجموعة أكثر الدول تقدما في العالم إلى إيجاد حل "للوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث تواصل الأوضاع التدهور".



وقالت المجموعة "إننا نحض جميع الأطراف على ضمان المرور الآمن والسريع ومن دون عوائق لإمدادات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون الإنسانيون".