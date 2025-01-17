الإفراج في كوبا عن 127 سجينا بينهم المعارض خوسيه دانيال فيرير

أفرِج عن مئة وسبعة وعشرين سجينا في كوبا، بينهم المعارض خوسيه دانييل فيرير، في إطار اتفاق تم التفاوض بشأنه مع الكنيسة الكاثوليكية بعد رفع الجزيرة من اللائحة السوداء الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.



وقالت نائبة رئيس محكمة الشعب العليا ماريسيلا سوسا للتلفزيون الرسمي مساء الخميس "بين الأربعاء والخميس، مُنِح 127 إفراجا مبكرا، 121 منها إفراجات مشروطة".



وهذه هي أول ارقام رسمية تصدرها السلطات منذ الإعلان الثلاثاء عن اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الكنيسة الكاثوليكية للإفراج عن 553 سجينا بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الجزيرة من اللائحة السوداء الأميركية التي تضم إيران وكوريا الشمالية وسوريا.



ومن بين السجناء ال 127 الذين أطلق سراحهم المعارض التاريخي خوسيه دانيال فيرير (54 عاما) الذي أطلق سراحه صباح الخميس من سجن مار فيردي في سانتياغو دي كوبا (شرقا). وقالت نيلفا أورتيغا، زوجة المعارض الذي كان محتجزا منذ أكثر من ثلاث سنوات، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "لقد وصلنا للتو معه. الحمد لله إنه في المنزل".



بعيد ذلك، دعا خوسيه دانييل فيرير الكوبيين إلى عدم "الخوف من مواجهة" الحكومة الشيوعية التي "تشعر بالخوف اكثر فأكثر" و"تزداد ضعفا"، وذلك في أول تصريحات له لإذاعة مارتي نوتيسياس المعارضة لكاسترو والتي تتخذ ميامي مقرا.



وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت فيرير "سجين رأي" في آب 2021.



وهو كان سُجن في 11 تموز 2021 عندما حاول الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد، وهي الأكبر منذ ظهور ثورة كاسترو في عام 1959.