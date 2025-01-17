ريش طيور ودماء في محركي الطائرة التي تحطمت في كوريا الجنوبية

اعلن مصدر مطلع على التحقيق لرويترز اليوم الجمعة إن المحققين عثروا على ريش طيور ودماء في محركي الطائرة التي تحطمت في كوريا الجنوبية يوم 29 كانون الأول وهي من طراز بوينغ.



ولم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من وزارة النقل في كوريا الجنوبية.