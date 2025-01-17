ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "ما كان ليحصل" لولا فريقي

اعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي ينص على الإفراج عن رهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين، ما كان ليحصل لولا الضغوط التي مارسها شخصيا مع إدارته المقبلة.



ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته قطر والولايات المتحدة الأربعاء، حيز التنفيذ الأحد في حال أقرته الحكومة الإسرائيلية.



وينص الاتفاق على مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع يفرج خلالها عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.



قبل أربعة أيام من تنصيب الملياردير الجمهوري لولاية ثانية، قال ترامب خلال برنامج "دان بونغينو شو" وهو مدون محافظ، إن المفاوضين ما كانوا توصلوا إلى نتيجة نهائية لولا ضغوط فريقه ولا سيما الموفد الأميركي المقبل إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وأكد ترامب "لو لم ننخرط في هذا الاتفاق ما كان ليحصل". وأضاف "غيرنا مسار الأمور وقد غيرناه بسرعة وبوضوح وينبغي أن يحصل ذلك قبل أن أقسم اليمين".

