الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كوريا الشمالية تهدد بتدابير "أكثر شدّة" بعد مناورات مشتركة بين واشنطن وسيول وطوكيو

أخبار دولية
2025-01-17 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كوريا الشمالية تهدد بتدابير &quot;أكثر شدّة&quot; بعد مناورات مشتركة بين واشنطن وسيول وطوكيو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كوريا الشمالية تهدد بتدابير "أكثر شدّة" بعد مناورات مشتركة بين واشنطن وسيول وطوكيو


ندّدت كوريا الشمالية الجمعة بالمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، مهدّدة بالردّ من خلال ممارسة حقّها في الدفاع عن النفس "بطريقة أكثر شدّة".
     
وأقيمت هذه التمارين بين البلدان الثلاثة بعدما أطلقت بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة ما قالت إنه نوع جديد من "الصواريخ فرط الصوتية" وعدّة صواريخ بالستية قصيرة المدى، قبل تولّي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية الإثنين.
     
ونظّمت الدول الحليفة الثلاث الأربعاء مناورات جوّية مشتركة حلّقت خلالها طائرتان مقاتلتان أميركيتان من طراز "بي-1 بي" فوق شبه الجزيرة الكورية.
     
وأعرب وزارة الخارجية الكورية الشمالية عن "مخاوف شديدة إزاء استفزازات" الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلد "كاي سي ان ايه".
     
وقالت الوزارة بحسب المصدر عينه إن كوريا الشمالية "ستردع بشدّة أيّ استفزاز عسكري مخطّط له من القوى العدائية وستدافع بحزم عن المصالح الأمنية للدولة".
     
وتثير عادة المناورات العسكرية من هذا القبيل سخط كوريا الشمالية التي ترى فيها تمارين على عملية غزو.
     
ويشير خبراء إلى أن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ قد تنمّ عن نيّة لممارسة ضغط قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
     
ووصف بيت هيغسيث الذي اختاره دونالد ترامب وزيرا للدفاع في إدارته الجديدة كوريا الشمالية بـ"القوّة النووية" في بيان رفع مؤخّرا إلى مجموعة خبراء في مجلس الشيوخ الأميركي، بحسب عدّة وسائل إعلام أميركية.
     
واعتبر وزير الدفاع الكوري الجنوبي من جهته الخميس أنه "لا يمكن الاعتراف" بكوريا الشمالية قوّة نووية، مشدّدا على أن سيول ستتعاون مع واشنطن للقضاء على الانتشار النووي في الشمال.
      

آخر الأخبار

أخبار دولية

الشمالية

بتدابير

"أكثر

شدّة"

مناورات

مشتركة

واشنطن

وسيول

وطوكيو

LBCI التالي
الحكم بالسجن 14 عاما على عمران خان في قضية فساد في باكستان
الاتحاد الأوروبي يتعهد تقديم مساعدات انسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-06

كوريا الشمالية تؤكد أن صاروخها فرط الصوتي الجديد قادر على ردع "الخصوم" في المحيط الهادئ

LBCI
أخبار دولية
2024-12-29

كوريا الشمالية ستعتمد استراتيجيتها "الأشد" صرامة حيال الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2024-12-18

كوريا الشمالية: التحالف مع روسيا "فعال جدا"

LBCI
أخبار دولية
2024-12-03

واشنطن تبدي "قلقًا عميقًا" بعد فرض كوريا الجنوبية الأحكام العرفية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:22

الرئيس الإيراني: المعاهدة مع روسيا "أساس متين" للعلاقات مع موسكو

LBCI
أخبار دولية
06:56

إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية

LBCI
أخبار دولية
05:35

الحكم بالسجن 14 عاما على عمران خان في قضية فساد في باكستان

LBCI
أخبار دولية
05:20

الاتحاد الأوروبي يتعهد تقديم مساعدات انسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-15

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى المصالحة في سوريا

LBCI
فنّ
15:40

جاد شويري احتفالاً بالتطورات السياسية... ماذا سيُقدم للبنان وأهل فلسطين؟ (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-16

النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: طالبنا بان تُشكّل الحكومة من الكفاءات بعيدًا عن الحسابات السياسية والأخذ بعين الاعتبار أن تتضمّن هذه الحكومة أوسع قاعدة تمثيلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-16

اسامة سعد بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: على الحكومة ان تضمن توافقات وطنية حول الملفات الحساسة وهنا اهمية ما يُحكى عن الميثاقية وبحسب الدستور على الحكومة وضع السياسات العامة وهذا يتطلب كفاءات وللتخلص من الطائفية والفئوية والمحاصصات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:26

ماكرون يتوجّه بأسئلة الى اللبنانيين بعفويّة... (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:15

ماكرون بين اللبنانيين في شارع الجميزة.. (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:04

رسالة امتنان من ماكرون لميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:55

في غزة... ساعة الصفر تقترب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:34

آخر مستجدات زيارة ماكرون الى بيروت

LBCI
صحف اليوم
01:40

ماكرون لـ "لوريان لو جور" : المساعدات الدولية مرتبطة بتنفيذ ‏الإصلاحات...وإعادة الإعمار لا يمكن أن تنتظر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ميقاتي بعد لقائه ماكرون: الرئيس الفرنسي أبدى تفهمه للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة

LBCI
أخبار دولية
16:46

مباحثات في القاهرة لاستكمال تنسيق صفقة وقف النار... هذه آخر المعطيات

LBCI
أخبار دولية
16:30

ماكرون لـ"لوريان لو جور": إنتخاب ‏جوزيف عون وتكليف نواف سلام بداية عقد سياسي جديد للبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:50

القاضي طارق البيطار يدعي على ١٠ أشخاص جدد

LBCI
خبر عاجل
14:52

السفير السعودي السابق علي العسيري لـ جدل: المملكة لا تتعامل مع أحزاب أو أفراد والعالم سيفكر في لبنان عندما يشعر بأن هناك ثقة بالحكومة وقضاءً نزيهاً

LBCI
أمن وقضاء
07:51

الجيش: توقيف مواطنَين في بلدتَي كروم بينو - عكار والوردانية - الشوف لإطلاقهما النار وقتل أحد الأشخاص

LBCI
خبر عاجل
06:02

وزارة الداخلية السورية: إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها

LBCI
خبر عاجل
08:39

منصوري من بعبدا: منذ انتخاب الرئيس وحتى اليوم والأوضاع النقدية الى تحسن بلبنان واحتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بحدود 300 مليون دولار منذ استلام الرئيس والطلب على الليرة متزايد وسياسة المصرف المركزي هي الاستمرار باستقرار سعر الصرف

LBCI
خبر عاجل
06:38

نواف سلام من عين التينة: الاستشارات النيابية لم تنته امس بل اليوم بعد لقائي بري وهناك "اجماع" من النواب للتعاون الايجابي وضرورة النهوض سريعًا بالبلد وما من عراقيل من أحد ولا تعطيل ولا فشل والرئيس بري وأنا نقرأ بكتاب واحد وهو الدستور واتفاق الطائف

LBCI
أخبار لبنان
09:15

منصوري: معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان.. وهذا ما قاله عن أموال المودعين

LBCI
خبر عاجل
10:42

ماكرون وولي العهد السعودي يؤكدان "دعمهما الكامل" لتشكيل "حكومة قوية" في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More