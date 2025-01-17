إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية

اعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية ومصادرتها.



وبدورها، اعلنت مديرية الأمن العام في طرطوس، انه بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية.