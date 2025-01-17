الرئيس الإيراني: المعاهدة مع روسيا "أساس متين" للعلاقات مع موسكو

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المعاهدة الجديدة التي من المقرر أن توقعها إيران وروسيا في وقت لاحق الجمعة ستضيف "زخما" لعلاقاتهما.



وقال بوتين لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان "هذا سيعطينا الفرصة لإعطاء زخم إضافي لجميع مجالات التعاون تقريبا". ورد بزشكيان بأن المعاهدة ستشكل "أساسا متينا" للعلاقات بين البلدين.

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه يعتقد أن بلديهما يمكنهما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة ببناء محطة للطاقة النووية في إيران.واجتمع الرئيسان في الكرملين قبيل التوقيع المزمع على معاهدة التعاون الاستراتيجي.