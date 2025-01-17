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المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يلتقي أحمد الشرع
أخبار دولية
2025-01-17 | 08:37
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المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يلتقي أحمد الشرع
التقى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان الجمعة بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأفادت سانا بأن الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني "يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة".
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