الحكومة الأمنية في إسرائيل توافق على اتفاق الهدنة مع حماس

وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ورفعت توصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة عليه.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "بعد مراجعة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وإدراك أن الاتفاق المقترح يدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت (الحكومة الأمنية) مجلس الوزراء بالموافقة على الإطار المقترح". ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء بكامل هيئته في وقت لاحق الجمعة لاتخاذ القرار بشأن الاتفاق.

