اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الصيني

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أجرى محادثات هاتفية الجمعة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.



وقالت قناة "سي سي تي في" إن المكالمة الهاتفية جرت "مساء السابع عشر من كانون الثاني"، من دون تقديم مزيج من التفاصيل.