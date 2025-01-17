ترامب: ناقشت مع الرئيس الصيني شي قضايا التجارة وتيك وتوك

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب انه ناقش هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا التجارة وتيك توك، مضيفا أن المكالمة كانت "جيدة للغاية" لكل من الصين والولايات المتحدة.

بدوره، عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أمله هو وترامب في بداية إيجابية للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة خلال فترة الرئاسة الجديدة لترامب.



ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن شي قوله إنهما يوليان أهمية كبيرة للاتصالات بينهما وإنهما يريدان دفع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لمستويات أعلى.