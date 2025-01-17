الرئيسان الروسي والإيراني يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية

وقع الرئيسان الروسي والإيراني الجمعة "معاهدة شراكة استراتيجية شاملة"، بحسب ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس كانوا موجودين خلال مراسم التوقيع في الكرملين.



وقال الرئيس فلاديمير بوتين خلال حفل التوقيع: "هذه الوثيقة اختراق حقيقي"، مضيفا أن البلدين الخاضعين لعقوبات شديدة "متحدان.. في نقل علاقاتنا إلى مستوى جديد".



وأعلن بوتين أن روسيا وايران ترفضان معا أي "إملاء" تفرضه القوى الأجنبية. وقال: إن "بلدينا يدافعان بحزم عن مبادىء سيادة القانون الدولي ومبادىء السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية... ويرفضان بحزم أي إملاء مصدره الخارج". وأعلن بوتين أن روسيا وايران ترفضان معا أي "إملاء" تفرضه القوى الأجنبية. وقال: إن "بلدينا يدافعان بحزم عن مبادىء سيادة القانون الدولي ومبادىء السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية... ويرفضان بحزم أي إملاء مصدره الخارج".

وكشف بوتين أن موسكو تدرس بناء وحدات جديدة للطاقة النووية في إيران. وقال: "لدينا مشروع ضخم في الطاقة النووية. وحدة واحدة تعمل بالفعل بنجاح ونناقش في الوقت الراهن إمكانية بناء وحدات إضافية".