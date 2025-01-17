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بوتين يأمل بإرساء "استقرار طويل الأمد" في غزة بعد اتفاق وقف النار
أخبار دولية
2025-01-17 | 10:33
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بوتين يأمل بإرساء "استقرار طويل الأمد" في غزة بعد اتفاق وقف النار
أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتيح اتفاق وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس "استقرارا طويل الأمد" في قطاع غزة، داعيا الى تسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين في شكل شامل.
وقال بوتين من الكرملين بعد محادثات مع نظيره الايراني مسعود بزشكيان: "نأمل أن يساهم كل ذلك في تحسين الوضع الانساني وارساء استقرار طويل الأمد" في غزة.
وأضاف: "من المهم أن نواصل جهودنا من أجل تسوية شاملة للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني"، داعيا الى قيام دولة فلسطينية.
أخبار دولية
بوتين
مسعود بزشكيان
غزة
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