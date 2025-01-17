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بوتين: موسكو وطهران تناقشان إمدادات الغاز الروسي لإيران

أخبار دولية
2025-01-17 | 15:53
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بوتين: موسكو وطهران تناقشان إمدادات الغاز الروسي لإيران
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بوتين: موسكو وطهران تناقشان إمدادات الغاز الروسي لإيران

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن موسكو وطهران تناقشان إمدادات الغاز الروسي لإيران.

وأوضح بوتين أنه إذا تم تنفيذ المشروع فإن إمدادات الغاز إلى إيران قد تصل في نهاية الأمر إلى 55 مليار متر مكعب سنويا، لكن سيتعين البدء بكميات صغيرة في حدود ملياري متر مكعب.

وتسعى روسيا إلى تأمين مشترين جدد لغازها بعد أن فقدت هيمنتها على السوق الأوروبية نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وقال بزشكيان إن الجانبين بحاجة إلى معالجة بعض القضايا الفنية في الوقت الحالي.
 
وفي هذا الاطار، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قوله إن خط أنابيب الغاز المقترح من روسيا إلى إيران، والذي يتفاوض عليه البلدان، سيمر عبر أراضي أذربيجان إذا تحقق في الواقع.

من جهة أخرى، كشف بوتين أن موسكو تدرس بناء وحدات جديدة للطاقة النووية في إيران. 

وقال: "لدينا مشروع ضخم في الطاقة النووية. وحدة واحدة تعمل بالفعل بنجاح ونناقش في الوقت الراهن إمكانية بناء وحدات إضافية". 

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