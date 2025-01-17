المعاهدة الروسية الإيرانية تلحظ تعزيز التعاون العسكري

وأظهرت وثيقة نشرها الكرملين أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها روسيا وايران الجمعة تلحظ تطوير "تعاونهما العسكري".وأورد أحد بنود المعاهدة أن البلدين اللذين يجمعهما موقف معاد للغرب، يعتزمان إجراء تدريبات عسكرية "بهدف تطوير التعاون في مجالي الأمن والدفاع".