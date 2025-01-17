إسرائيل تمنع الاحتفالات بإطلاق معتقلين فلسطينيين

تعتزم السلطات الإسرائيلية منع الاحتفالات بإطلاق معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن رهائن في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس، واتخذت خطوات "لمنع أي مظاهر عامة للفرح" في اسرائيل بحسب بيان رسمي صدر الجمعة.وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان إنها "تستعد... للإفراج عن معتقلين" فلسطينيين بموجب بنود اتفاق وقف النار الذي وافقت عليه الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة.وأشار البيان إلى أن المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستستمر 42 يوما اعتبارا من الأحد، سيتم جمعهم معا في سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة وفي سجن "شيكما" في عسقلان (جنوب إسرائيل) قبل الافراج عنهم.وأصدر رئيس مصلحة السجون الجنرال كوبي يعقوبي "تعليمات لمنع أي مظاهر عامة للفرح في عسقلان وغيرها من مناطق إسرائيل تقضي بأن ترافق السجناء المفرج عنهم من سجن شيكما وحدات خاصة وليس مركبات للصليب الأحمر" بحسب البيان.وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الأمنية، سيجتمع مجلس الوزراء لإعطاء موافقته النهائية شبه المؤكدة على الاتفاق على الرغم من معارضة وزراء اليمين المتطرف.وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.