اتفاق لتعزيز الشراكة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب ترامب

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مع المكسيك لتعزيز علاقاتهما التجارية، وخصوصا في مجال الزراعة، قبل ثلاثة أيام من تنصيب دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية على الجانبين.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "اليوم، تتخذ أوروبا والمكسيك خطوة كبيرة إلى الأمام في شراكتهما".وأضافت أن "المصدِّرين في الاتحاد الأوروبي سوف يستفيدون من فرص تجارية جديدة، بما في ذلك مزارعينا وشركات الأغذية الزراعية".ويتجاوز الاتفاق مجرد العلاقات التجارية وفق بيان للمفوضية قال إنه يهدف إلى "تعميق وتوسيع الحوار السياسي والتعاون والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك".وأضاف البيان أنه يوفر "إمكانات لنمو صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية الغذائية إلى المكسيك، مع تعزيز القيم المشتركة والقواعد التقدمية للتنمية المستدامة".