ترامب: القرار المتعلق بمستقبل تيك توك يعود إلي

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم، أن القرار المتعلق بمستقبل تطبيق تيك توك يعود إليه، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن الخطوات التي سيتخذها.



وقال في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن): "القرار يعود إلي في النهاية، لذا سترون ما سأفعله. لقد أعطاني الكونغرس (حق اتخاذ) القرار، لذا سأتخذه".