بسبب الصقيع... نقل حفل تنصيب ترامب إلى داخل مقر الكونغرس

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمعة عبر منصته تروث سوشال أن حفل تنصيبه المقرر الاثنين سيتم نقله الى داخل مقر الكونغرس بسبب الصقيع القطبي المتوقع في واشنطن.



وكتب ترامب: "رياح قطبية تضرب البلاد. بناء عليه، قررت إلقاء خطاب التنصيب في قاعة الكابيتول، أسوة بدونالد ريغن في 1985".