رئيس الوزراء البريطاني مستعد لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استعداده لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حسبما صرح لصحيفتين، قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا.



وأكد ستارمر الذي يتزعم حزب العمال لصحيفة فايننشال تايمز "طموحنا هو التوصل إلى اتفاق ما مع الولايات المتحدة، اتفاق تجاري. هذا هو تركيزنا".



وأحرزت المفاوضات بين الولايات المتحدة وبريطانيا تقدما خلال رئاسة ترامب الأولى، لكنها تباطأت في عهد جو بايدن.



وقد يسمح بدء المحادثات الجديدة لبريطانيا النفاد من تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية تراوح بين 10 و20% على جميع المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة.



وقال ستارمر لبوليتيكو: "لم يحصل التنصيب بعد، لذا دعونا نرى ما هي القرارات عندما نصل إلى تلك المرحلة".



وتابع: "لقد كنت واضحًا أننا نود إجراء مناقشات حول اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة".

