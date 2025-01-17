الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت لعلاقته بالحوثيين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، الذي تتهمه واشنطن بدعم حركة الحوثي ماليا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم "حزب الله" اللبناني.