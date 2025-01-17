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القضاء الروسي يحكم بالسجن على ثلاثة محامين للمعارض الراحل نافالني

أخبار دولية
2025-01-17 | 14:50
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القضاء الروسي يحكم بالسجن على ثلاثة محامين للمعارض الراحل نافالني
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القضاء الروسي يحكم بالسجن على ثلاثة محامين للمعارض الراحل نافالني

حُكم على ثلاثة محامين كانوا يتعاونون مع المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفّي في المعتقل قبل حوالى سنة بالسجن مع النفاذ بعد إدانتهم بتهمة التطرّف، بحسب مراسلين لوكالة فرانس برس حضروا المحاكمة.
     
وحكم على أليكسي ليبتسر بالسجن 5 سنوات وإيغور سيرغونيم 3 سنوات ونصف سنة وفاديم كوبزيف خمس سنوات ونصف سنة. وكانوا أوقفوا في تشرين الأول 2023 عندما كان نافالني ما زال على قيد الحياة.
     
واتّهم الثلاثة بالمشاركة في منظمة نافالني التي صنّفها الكرملين في عداد المنظمات المتطرّفة.
     
ونددت الولايات المتحدة بالحكم، وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في بيان: "إنه مثال جديد على اضطهاد الكرملين لمحامي الدفاع في سياق جهوده لتقويض حقوق الانسان وإطاحة دولة القانون وقمع المعارضة".
     
وبحسب المحقّقين، اتّهم الثلاثة بأنهم نقلوا إلى أليكسي نافالني الذي كان معتقلا في روسيا منذ كانون الثاني 2021 حتّى وفاته في السجن في 16 شباط 2024  معلومات تتيح له "تخطيط وتحضير... وارتكاب أعمال متطرّفة" من زنزانته.
     
وبدأت محاكمتهم في منتصف أيلول أمام محكمة في بيتوشكي في منطقة فلاديمير شرق موسكو.
     
وبعد الجلسة الأولى في 12 أيلول، جرت كلّ المداولات في جلسات مغلقة بناء على طلب المدّعي العام وبالرغم من معارضة وكلاء الدفاع.
     
وأقرّ إيغور سيرغونين بالذنب، خلافا لأليكسي ليبتسر وفاديم كوبزيف، بحسب بيان المحكمة.
     
وأفاد أحد وكلاء الدفاع بأن الدعوى كانت قائمة على عمليات التنصّت لزيارات المحامين نافالني في السجن "في انتهاك للسرّ المهني" من إدارة السجن التي زوّدت المحقّقين بالتسجيلات.
     
ونقلت وكالة "نوفايا غازيتا" عن فاديم كوبزيف قوله أمام المحكمة في أواخر كانون الأول: "نحاكم لأننا نقلنا أفكار نافالني".
     

أخبار دولية

القضاء الروسي

السجن

محامين

أليكسي نافالني

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