الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القضاء الروسي يحكم بالسجن على ثلاثة محامين للمعارض الراحل نافالني
أخبار دولية
2025-01-17 | 14:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
القضاء الروسي يحكم بالسجن على ثلاثة محامين للمعارض الراحل نافالني
حُكم على ثلاثة محامين كانوا يتعاونون مع المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفّي في المعتقل قبل حوالى سنة بالسجن مع النفاذ بعد إدانتهم بتهمة التطرّف، بحسب مراسلين لوكالة فرانس برس حضروا المحاكمة.
وحكم على أليكسي ليبتسر بالسجن 5 سنوات وإيغور سيرغونيم 3 سنوات ونصف سنة وفاديم كوبزيف خمس سنوات ونصف سنة. وكانوا أوقفوا في تشرين الأول 2023 عندما كان نافالني ما زال على قيد الحياة.
واتّهم الثلاثة بالمشاركة في منظمة نافالني التي صنّفها الكرملين في عداد المنظمات المتطرّفة.
ونددت الولايات المتحدة بالحكم، وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في بيان: "إنه مثال جديد على اضطهاد الكرملين لمحامي الدفاع في سياق جهوده لتقويض حقوق الانسان وإطاحة دولة القانون وقمع المعارضة".
وبحسب المحقّقين، اتّهم الثلاثة بأنهم نقلوا إلى أليكسي نافالني الذي كان معتقلا في روسيا منذ كانون الثاني 2021 حتّى وفاته في السجن في 16 شباط 2024 معلومات تتيح له "تخطيط وتحضير... وارتكاب أعمال متطرّفة" من زنزانته.
وبدأت محاكمتهم في منتصف أيلول أمام محكمة في بيتوشكي في منطقة فلاديمير شرق موسكو.
وبعد الجلسة الأولى في 12 أيلول، جرت كلّ المداولات في جلسات مغلقة بناء على طلب المدّعي العام وبالرغم من معارضة وكلاء الدفاع.
وأقرّ إيغور سيرغونين بالذنب، خلافا لأليكسي ليبتسر وفاديم كوبزيف، بحسب بيان المحكمة.
وأفاد أحد وكلاء الدفاع بأن الدعوى كانت قائمة على عمليات التنصّت لزيارات المحامين نافالني في السجن "في انتهاك للسرّ المهني" من إدارة السجن التي زوّدت المحقّقين بالتسجيلات.
ونقلت وكالة "نوفايا غازيتا" عن فاديم كوبزيف قوله أمام المحكمة في أواخر كانون الأول: "نحاكم لأننا نقلنا أفكار نافالني".
أخبار دولية
القضاء الروسي
السجن
محامين
أليكسي نافالني
التالي
في غزة... ساعة الصفر تقترب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "ما كان ليحصل" لولا فريقي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-17
الحكم بالسجن 14 عاما على عمران خان في قضية فساد في باكستان
أخبار دولية
2025-01-17
الحكم بالسجن 14 عاما على عمران خان في قضية فساد في باكستان
0
آخر الأخبار
2025-01-15
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: مستعدون للمساعدة في تنفيذ الاتفاق وإعادة الرهائن والسجناء إلى ديارهم ومستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير
آخر الأخبار
2025-01-15
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: مستعدون للمساعدة في تنفيذ الاتفاق وإعادة الرهائن والسجناء إلى ديارهم ومستعدون أيضا لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير
0
آخر الأخبار
2025-01-14
سي إن إن عن مسؤول إسرائيليّ: سنفرج بموجب الاتفاق عن مئات السجناء الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين
آخر الأخبار
2025-01-14
سي إن إن عن مسؤول إسرائيليّ: سنفرج بموجب الاتفاق عن مئات السجناء الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين
0
أخبار دولية
2025-01-09
تسنيم نقلًا عن رئيس المحكمة العليا: مواطن سويسريٌّ اعتُقل في إيران بتهمة التجسس انتحر في السجن
أخبار دولية
2025-01-09
تسنيم نقلًا عن رئيس المحكمة العليا: مواطن سويسريٌّ اعتُقل في إيران بتهمة التجسس انتحر في السجن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:59
استشهاد 23 فلسطينيًا في غضون 24 ساعة في قطاع غزة
أخبار دولية
05:59
استشهاد 23 فلسطينيًا في غضون 24 ساعة في قطاع غزة
0
أخبار دولية
04:56
الشيباني: أتطلع إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
أخبار دولية
04:56
الشيباني: أتطلع إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
0
أخبار دولية
04:24
انطلاق صافرات الإنذار في القدس وسماع دوي انفجارات
أخبار دولية
04:24
انطلاق صافرات الإنذار في القدس وسماع دوي انفجارات
0
أخبار دولية
04:09
اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران
أخبار دولية
04:09
اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:10
"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
فنّ
05:10
"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
0
خبر عاجل
07:43
الرئيس ماكرون للرئيس عون: نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان والمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار
خبر عاجل
07:43
الرئيس ماكرون للرئيس عون: نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان والمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار
0
آخر الأخبار
2025-01-16
يديعوت أحرونوت : نتنياهو فشل سياسيا والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب
آخر الأخبار
2025-01-16
يديعوت أحرونوت : نتنياهو فشل سياسيا والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب
0
أخبار دولية
14:11
رئيس الوزراء البريطاني مستعد لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:11
رئيس الوزراء البريطاني مستعد لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:28
تشكيل الحكومة... مشاورات إيجابية ولقاء يجمع غوتيريش بعون
أخبار لبنان
03:28
تشكيل الحكومة... مشاورات إيجابية ولقاء يجمع غوتيريش بعون
0
أخبار دولية
03:18
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ على اتفاق وقف النار
أخبار دولية
03:18
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ على اتفاق وقف النار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:09
ماكرون يجول ويتذوق الفطاير في الجميزة
تقارير نشرة الاخبار
03:09
ماكرون يجول ويتذوق الفطاير في الجميزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات.. بايدن يوجه بتطوير البنية التحتية الوطنية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات.. بايدن يوجه بتطوير البنية التحتية الوطنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
نمو الناتج المحلي الإجمالي محرك أساسي لزيادة الأجور في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
نمو الناتج المحلي الإجمالي محرك أساسي لزيادة الأجور في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الادعاء على عشرة موظفين مدنيين وأمنيين والقرار الظني خلال أشهر
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الادعاء على عشرة موظفين مدنيين وأمنيين والقرار الظني خلال أشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل من غوتيريش لحزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل من غوتيريش لحزب الله وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إتفاق وقف النار في غزة يسلك مساره...
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إتفاق وقف النار في غزة يسلك مساره...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مطالب لبنانية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مطالب لبنانية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:49
معلومات للـLBCI: خلوة جمعت كلا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري
خبر عاجل
09:49
معلومات للـLBCI: خلوة جمعت كلا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري
2
أمن وقضاء
11:27
الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي
أمن وقضاء
11:27
الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي
3
أخبار دولية
14:44
"أكبر عفو في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة"... بايدن يخفف أحكاما صادرة بحق 2500 شخص!
أخبار دولية
14:44
"أكبر عفو في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة"... بايدن يخفف أحكاما صادرة بحق 2500 شخص!
4
خبر عاجل
04:55
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: بري طلب من الرئيس المكلف طرح اسماء لممثلي الطائفة الشيعية في الحكومة ليبدي رأيه فيها
خبر عاجل
04:55
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: بري طلب من الرئيس المكلف طرح اسماء لممثلي الطائفة الشيعية في الحكومة ليبدي رأيه فيها
5
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
6
خبر عاجل
09:04
الرئيس عون للرئيس الفرنسي: للايعاز الى شركة توتال بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية
خبر عاجل
09:04
الرئيس عون للرئيس الفرنسي: للايعاز الى شركة توتال بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية
7
خبر عاجل
12:02
ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها
خبر عاجل
12:02
ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها
8
خبر عاجل
11:41
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أطلعت الرئيس على نتائج الاستشارت مع الكتل النيابية والنواب وسنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية
خبر عاجل
11:41
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أطلعت الرئيس على نتائج الاستشارت مع الكتل النيابية والنواب وسنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More