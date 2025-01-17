الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاحتياطي الفدرالي ينسحب من مبادرة دولية بشأن تغير المناخ
أخبار دولية
2025-01-17 | 15:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الاحتياطي الفدرالي ينسحب من مبادرة دولية بشأن تغير المناخ
أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الجمعة انسحابه من مبادرة دولية بشأن تغير المناخ، وذلك قبل أيام فقط من تولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وانضم الاحتياطي الفدرالي إلى شبكة البنوك المركزية والهيئات المشرفة لتحضير النظام المالي، في كانون الأول 2020، وأشاد بها في ذلك الوقت كمكان لتبادل الأفكار حول تطوير سياسات القطاع المالي لإدارة مخاطر البيئة والمناخ.
وتضم هذه الشبكة حاليا أكثر من 100 بنك مركزي رئيسي وهيئة تنظيمية من أكثر من 90 دولة، بما فيها بنك الشعب الصيني والبنك المركزي الأوروبي.
وأعلن الاحتياطي الفدرالي في بيان انسحابه من المجموعة لأنها "توسعت بشكل متزايد في نطاقها، لتغطي مجموعة أوسع من القضايا التي تقع خارج نطاق التفويض القانوني للمجلس".
ويتمتع الاحتياطي بتفويض مزدوج من الكونغرس للعمل بشكل مستقل لمعالجة التضخم والتوظيف، كما يتحمل مسؤوليات تنظيم البنوك والإشراف عليها في الولايات المتحدة.
وعلى نقيض البنوك المركزية الأخرى، أبدى مسؤولو الاحتياطي الفدرالي انزعاجهم من طلبات المشرعين والناشطين أن يؤدي المصرف دورا أكبر في معالجة تغير المناخ، وهو موضوع مشحون سياسيا في الولايات المتحدة.
وقال رئيس الاحتياطي جيروم باول في مؤتمر عقد في كاليفورنيا أوائل عام 2024: "غالبا ما يُضغط على صناع السياسات في الاحتياطي الفدرالي لاتخاذ موقف بشأن قضايا ذات صلة بالاقتصاد ولكنها لا تندرج ضمن تفويضنا".
وأكد أن "السياسات الرامية إلى معالجة تغير المناخ هي مسؤولية المسؤولين المنتخبين والوكالات التي عهدوا إليها بهذه المسؤولية"، قائلا: "لم يفوض الاحتياطي الفدرالي أي مسؤولية من هذا القبيل".
أخبار دولية
الاحتياطي الفدرالي
مبادرة دولية
المناخ
التالي
مكتب نتانياهو: توقع الافراج عن دفعة أولى من الرهائن في غزة الأحد
في غزة... ساعة الصفر تقترب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-10
التغير المناخي بطل الحرائق في كاليفورنيا
أخبار دولية
2025-01-10
التغير المناخي بطل الحرائق في كاليفورنيا
0
علوم وتكنولوجيا
2024-12-31
التغير المناخي تسبب بظواهر قصوى سنة 2024
علوم وتكنولوجيا
2024-12-31
التغير المناخي تسبب بظواهر قصوى سنة 2024
0
منوعات
2024-12-22
تغير المناخ يهدد مصدر الرزق الوحيد لنساء في أرياف تونس... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-12-22
تغير المناخ يهدد مصدر الرزق الوحيد لنساء في أرياف تونس... وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
2024-12-20
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـLBCI: المناخ الايجابي لم يبدأ الا في اوائل كانون الاول وهذا غير كاف لتعكس بشكل ايجابي تجاريا واقتصاديا بعد ضرر الحرب
آخر الأخبار
2024-12-20
الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس للـLBCI: المناخ الايجابي لم يبدأ الا في اوائل كانون الاول وهذا غير كاف لتعكس بشكل ايجابي تجاريا واقتصاديا بعد ضرر الحرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:59
استشهاد 23 فلسطينيًا في غضون 24 ساعة في قطاع غزة
أخبار دولية
05:59
استشهاد 23 فلسطينيًا في غضون 24 ساعة في قطاع غزة
0
أخبار دولية
04:56
الشيباني: أتطلع إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
أخبار دولية
04:56
الشيباني: أتطلع إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
0
أخبار دولية
04:24
انطلاق صافرات الإنذار في القدس وسماع دوي انفجارات
أخبار دولية
04:24
انطلاق صافرات الإنذار في القدس وسماع دوي انفجارات
0
أخبار دولية
04:09
اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران
أخبار دولية
04:09
اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:10
"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
فنّ
05:10
"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!
0
خبر عاجل
2025-01-17
الرئيس ماكرون للرئيس عون: نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان والمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار
خبر عاجل
2025-01-17
الرئيس ماكرون للرئيس عون: نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان والمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار
0
آخر الأخبار
2025-01-16
يديعوت أحرونوت : نتنياهو فشل سياسيا والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب
آخر الأخبار
2025-01-16
يديعوت أحرونوت : نتنياهو فشل سياسيا والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب
0
أخبار دولية
14:11
رئيس الوزراء البريطاني مستعد لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:11
رئيس الوزراء البريطاني مستعد لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:28
تشكيل الحكومة... مشاورات إيجابية ولقاء يجمع غوتيريش بعون
أخبار لبنان
03:28
تشكيل الحكومة... مشاورات إيجابية ولقاء يجمع غوتيريش بعون
0
أخبار دولية
03:18
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ على اتفاق وقف النار
أخبار دولية
03:18
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ على اتفاق وقف النار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:09
ماكرون يجول ويتذوق الفطاير في الجميزة
تقارير نشرة الاخبار
03:09
ماكرون يجول ويتذوق الفطاير في الجميزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات.. بايدن يوجه بتطوير البنية التحتية الوطنية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات.. بايدن يوجه بتطوير البنية التحتية الوطنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
نمو الناتج المحلي الإجمالي محرك أساسي لزيادة الأجور في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
نمو الناتج المحلي الإجمالي محرك أساسي لزيادة الأجور في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الادعاء على عشرة موظفين مدنيين وأمنيين والقرار الظني خلال أشهر
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الادعاء على عشرة موظفين مدنيين وأمنيين والقرار الظني خلال أشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل من غوتيريش لحزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل من غوتيريش لحزب الله وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إتفاق وقف النار في غزة يسلك مساره...
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إتفاق وقف النار في غزة يسلك مساره...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مطالب لبنانية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مطالب لبنانية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:49
معلومات للـLBCI: خلوة جمعت كلا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري
خبر عاجل
09:49
معلومات للـLBCI: خلوة جمعت كلا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري
2
أمن وقضاء
11:27
الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي
أمن وقضاء
11:27
الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي
3
أخبار دولية
14:44
"أكبر عفو في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة"... بايدن يخفف أحكاما صادرة بحق 2500 شخص!
أخبار دولية
14:44
"أكبر عفو في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة"... بايدن يخفف أحكاما صادرة بحق 2500 شخص!
4
خبر عاجل
04:55
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: بري طلب من الرئيس المكلف طرح اسماء لممثلي الطائفة الشيعية في الحكومة ليبدي رأيه فيها
خبر عاجل
04:55
مصادر متابعة للملف الحكوميّ للـLBCI: بري طلب من الرئيس المكلف طرح اسماء لممثلي الطائفة الشيعية في الحكومة ليبدي رأيه فيها
5
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
خبر عاجل
05:32
المكتب الإعلامي لبري نفى الأخبار حول طلب رئيس مجلس النواب من الرئيس المُكلف إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي بها مؤكداً أن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا
6
خبر عاجل
09:04
الرئيس عون للرئيس الفرنسي: للايعاز الى شركة توتال بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية
خبر عاجل
09:04
الرئيس عون للرئيس الفرنسي: للايعاز الى شركة توتال بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية
7
خبر عاجل
12:02
ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها
خبر عاجل
12:02
ماكرون: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها
8
خبر عاجل
11:41
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أطلعت الرئيس على نتائج الاستشارت مع الكتل النيابية والنواب وسنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية
خبر عاجل
11:41
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أطلعت الرئيس على نتائج الاستشارت مع الكتل النيابية والنواب وسنعمل 24/24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More