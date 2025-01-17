اندلاع حريق في منطقة كالوجا الروسية جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

أعلن حاكم منطقة كالوجا الروسية فلاديسلاف شابشا أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في المنطقة الواقعة جنوبي موسكو مساء أمس الخميس، فيما أظهر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي نشوب حريق في مستودع لتخزين النفط.



وأضاف شابشا أن موقعا صناعيا في مدينة لودينوفو تعرض لهجوم، لكنه لم يذكر اسم الموقع.



ونشرت مواقع روسية غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لما وصفته بحريق في مستودع لتخزين النفط في المدينة.

