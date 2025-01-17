الولايات المتحدة ستباشر إجراءات لتجنّب التخلّف عن سداد الديون الثلاثاء

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ان وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها.



وتأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت يلين في رسالة إلى الكونغرس من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".