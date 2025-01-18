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اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن سيدخل حيز التنفيذ الأحد
أخبار دولية
2025-01-17 | 23:54
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اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن سيدخل حيز التنفيذ الأحد
وافق مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ على اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة واستعادة الرهائن، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.
ويبدأ بموجب الاتفاق، الذي عارضه بشدة بعض أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، الأحد وقف إطلاق النار، لمدة ستة أسابيع مع أوّل عملية تبادل لرهائن إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين ضمن سلسلة من العمليات، الأمر الذي قد يفسح المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا في غزة.
وستُفرج إسرائيل عن 737 معتقلًا فلسطينيًا مقابل إطلاق أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية، على ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية.
وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "تُوافق الحكومة على إطلاق 737 سجينًا ومعتقلًا لدى إدارة السجون".
ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح.
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