الأمم المتحدة: حرب السودان تزداد خطورة على المدنيين بعد الهجمات في ولاية الجزيرة

حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أنّ النزاع في السودان يأخذ منعطفًا "أكثر خطورة" على المدنيين، عقب تقارير أفادت بوقوع هجومين طابعهما إتني في ولاية الجزيرة بوسط السودان.



وأكّد البيان أنّ "الوضع بالنسبة إلى المدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى".



وأعرب عن خشيته من أن يأخذ الوضع الآن منعطفًا أكثر خطورة.



وقال تورك: "وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي مقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا في هجومين في ولاية الجزيرة، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى".