وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة ستباشر الثلاثاء إجراءات لتجنّب التخلّف عن سداد الديون

علنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنّ وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل، لتجنّب تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها.



تأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى.



وحذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس من أنّ "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".



وقالت يلين، في رسالتها إلى قادة الكونغرس الرئيسيين، إنّ سقف الديون الذي يزيد بقليل حاليًا عن 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".



وبالتالي سيتم اتخاذ "تدابير استثنائية" اعتبارًا من 21 كانون الثاني وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.



وتتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام - وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات".



و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.



هذا النوع من الإجراءات يتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.