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الكهرباء انقطعت عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية

أخبار دولية
2025-01-18 | 00:26
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الكهرباء انقطعت عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية
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الكهرباء انقطعت عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، بعد أن جلب نظام ضغط منخفض رياحًا مدمرة وأمطارًا غزيرة، مما أثار تحذيرات من حدوث فيضانات.
 
وأوضحت شركة الكهرباء (أوسجريد) على موقعها الإلكترونيّ، أنّ الكهرباء انقطعت عن نحو 28 ألف شخص في سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدينة في أستراليا، كما انقطعت الكهرباء عن 15 ألف شخص في مدينة نيوكاسل القريبة ومنطقة هانتر.
 
وقال جهاز خدمات الطوارئ في الولاية على موقعه الإلكترونيّ إنّه تلقى2825 اتصالًا طلبًا للمساعدة منذ الجمعة، معظمها يتعلق بأشجار متساقطة وممتلكات تضررت بسبب الرياح.
 
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إن تحذيرات من الفيضانات والرياح المدمرة والأمطار الغزيرة صدرت في العديد من أجزاء الولاية.

ولفتت إلى احتمال أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة فوق المناطق الجبلية.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه التحذيرات تأتي بعد أن تسببت العواصف في الأسبوع الماضي في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء وتركت 200 ألف شخص بدون كهرباء في نيو ساوث ويلز. 

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