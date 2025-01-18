مقتل ثلاثة أشخاص وسط كييف في هجوم شنته روسيا

قتل ثلاثة أشخاص، وسط كييف، في هجوم شنته روسيا أثناء الليل، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو.



وذكر تكاتشينكو في منشور على تطبيق تيليغرام أنّ الوَفيات وقعت في منطقة شيفشينكيفسكي في المدينة.



وأضاف أن الحطام الساقط أصاب أيضًا ديسنيانسكي على الجانب الآخر من نهر دنيبرو الذي يمر عبر العاصمة.