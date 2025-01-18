اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران

اغتال رجل مسلح قاضيين داخل المحكمة الإيرانية العليا في طهران السبت، على ما ذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية.



وأوردت الوكالة أن "رجلا دخل هذا الصباح إلى المحكمة العليا في عملية اغتيال مخطط لها لقاضيين مخضرمين وأرداهما" قبل أن "يقدم على الانتحار".



وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن شخصا آخر أصيب أيضا في الهجوم.



وذكرت "ميزان" أن القاضيين اللذين قتلا هما علي رازيني رئيس الفرع ال39 للمحكمة العليا ومحمد مقيسه رئيس الفرع ال35 في المحكمة ويختصان في قضايا "مكافحة جرائم التجسس والارهاب وزعزعة الأمن".



وفي وقت لاحق، قال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جاهنجير إن رجلا "مسلحا بمسدس دخل القاعة" وأطلق النار على القاضيين.



ولم يتضح على الفور الدافع وراء اغتيال القاضيين إلا ان وكالة "ميزان أولاين" ذكرت أن المهاجم لم يكن ضالعا في أي من القضايا التي تنظر بها المحكمة العليا من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى حول هويته.



وأضافت أن السلطات باشرت تحقيقا في الحادث.