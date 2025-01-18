حماس: آلية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ستعتمد على عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل

أوضحت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان أنّ آلية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ستعتمد على عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.



وقالت إنّه سيتم نشر القوائم بالمعتقلين الفلسطينيين قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار.

وشددت حماس على أن "الوقت الآن للبدء الفوري بإنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وتضميد جراحه وعودة النازحين وإعادة الإعمار وبروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء يضمن إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار".



وأضافت: "الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العدوانية ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية ودماء أبناء شعبنا لن تذهب هدرا ولن تسقط بالتقادم وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون مهما طال الزمن".



كان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قد قال على منصة إكس إنه من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش غدا الأحد.

