انطلاق صافرات الإنذار في القدس وسماع دوي انفجارات

سمع دوي انفجارات في سماء القدس بعدما انطلقت صافرات الإنذار في المدينة وفي وسط إسرائيل صباح السبت، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلق من اليمن.



وأتت الانفجارات وصافرات الإنذار بعيد إعلان قطر التي بذلت جهودا أساسية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، أن الهدنة ستدخل حيز النتفيذ الأحد عند الساعة 08,30 بتوقيت غرينتش.



وسمعت صافرات الإنذار والانفجارات فوق القدس قرابة الساعة 10,20 (الساعة 08,20 ت غ). وقبيل ذلك دوت صافرات الإنذار في وسط إسرائيل ردا على إطلاق مقذوف من اليمن، على ما أفاد الجيش في بيان.



وبعد دقائق على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مقذوفا أطلق من اليمن.