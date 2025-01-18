الشيباني: أتطلع إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

علن وزير الخارجية السوريّ أسعد حسن الشيباني أنّه يتطلع إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه حكام البلاد الجدد إلى إيجاد موطئ قدم في المشهد السياسي بالمنطقة.



وأدلى الشيباني بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافيّ مشترك في دمشق مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي قال إن الجامعة تعمل مع الدول الأعضاء لتفعيل مشاركة سوريا.