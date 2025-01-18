استشهاد 23 فلسطينيًا في غضون 24 ساعة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أنّ 23 فلسطينيًا استشهدوا في غضون 24 ساعة في قطاع غزة ما رفع حصيلة القتلى منذ اندلاع الحرب إلى 46899.



وقالت الوزارة في بيان "الاحتلال الاسرائيليّ ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و83 اصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".



وبلغ عدد الجرحى الإجمالي 110642 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023 إثر هجوم لحركة حماس غير مسبوق داخل إسرائيل حسب المصدر نفسه.